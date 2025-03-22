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Экономист считает, что доллар может утратить роль ведущей мировой валюты

FT: доллар может утратить роль ведущей мировой валюты из-за политики Трампа
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Доллар может утратить роль ведущей мировой валюты из-за политики президента США Дональда Трампа. Об этом в статье для газеты Financial Times написал экономист Барри Эйхенгрин.

«Доминирование доллара основывалось на торговле, союзах и институтах. Теперь этой эпохе грозит завершение», — говорится в публикации.

Эйхенгрин считает, что Трампу понадобилось всего несколько месяцев, чтобы «ослабить, а то и вовсе разрушить» отношения с другими странами и принцип взаимности.

До этого руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман сообщил, что с конца февраля 2022 года рубль подешевел ко всем ведущим мировым валютам: к доллару США рубль упал на 23%, к евро — на 12%, а к юаню — только на 5,8%. По его словам, тенденция на ослабление рубля продолжится в 2025 году, учитывая выгоду от этого для экспортеров и бюджета, а также возможное снижение цен на нефть. Эксперт ожидает доллар по 85–110 рублей в 2025 году, евро — в диапазоне 90–115 рублей, юань — в рамках 12,70-15 рублей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал, что на следующей неделе доллар будет стоить 92–92,5 рубля, евро — 96–97 рублей, юань — 12,5–12,7 рубля.

Ранее в Госдуме оценили, как долго курс доллара будет падать.

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