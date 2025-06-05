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СМИ сообщили о покупке Зеленским квартиры для матери в Дубае

Alchourouk: Зеленский купил для матери квартиру в Дубае
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Leon Neal/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский купил для матери квартиру в Дубае. Жилье находится в самом высоком небоскребе мира — Бурдж-Халифа, пишет портал Alchourouk.

По данным журналистов, украинский лидер купил жилье в качестве подарка на день рождения своей матери Римме. Площадь «‎двушки» составляет примерно 2000 квадратных футов (около 186 квадратных метров).

Как пишет портал, сделку завершили 16 сентября, эта дата совпала с днем рождения матери украинского президента, ей исполнилось 74 года. Подарок стоил, как уточняется в материале, около $3,2 млн.

В январе этого года Елену Зеленскую — супругу президента Украины — заметили на горнолыжном курорте в швейцарском городе Санкт-Мориц. Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале отметило, что украинские власти назвали информацию об отдыхе Зеленской в Швейцарии не соответствующей действительности.

В 2024 году Зеленская заявила о своем психологическом истощении. Как утверждала супруга президента Украины, на нее давила необходимость сохранять самообладание ради дочери Александры и сына Кирилла, «а также украинцев».

Ранее в Нигерии сообщили, что супруга Зеленского якобы потратила в Нью-Йорке более $1 млн.

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