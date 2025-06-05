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Эксперт указал на странности в поведении Бербок

Психотерапевт Панкратов указал на возможную задержку в развитии у Бербок
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Annegret Hilse/Reuters

Странное поведение назначенной на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок может указывать на ее задержку в психологическом развитии. Об этом в интервью aif.ru сообщил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

«Анналена невероятно артистична и небывало естественна в проявлении эмоций, она не сдерживается, прям сама детская непосредственность. Но это может быть и задержка в психическом развитии, возможно, полученная еще в раннем детстве. Мы имеем дело с таким синдромом, как юношеская инфантильность», — отметил эксперт.

При этом он допустил, что такое поведение может быть «культурой всего Запада в целом, когда взрослые люди по психической зрелости застревают в детском садике».

О назначении Бербок на пост председателя 80-й сессии ГА ООН стало известно 2 июня. Дипломат была единственным кандидатом на эту должность. Ее должны были утвердить в упрощенном порядке, однако по запросу России было проведено тайное голосование. Бербок получила голоса 167 стран.

Ранее Бербок призвала не допустить реанимации «Северных потоков».

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