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Стало известно о слабости Трампа перед Путиным

Politico: Путин осведомлен о концепции ТАСО и ждет, когда Трамп отступит
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Reuters

Президент России Владимир Путин знает, что его американский коллега Дональд Трамп может отступить в любой момент в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico.

По словам источников издания, российский лидер может быть осведомлен о концепции TACO (Trump Always Chickens Out — «Трамп всегда трусит»), которая охватила Уолл-стрит (финансовая сфера) и другие сферы в США.

В статье говорится, что из-за непоследовательности политики республиканца и его частых отступлений, например, по вопросам тарифов (повышение пошли и пр.), Путин может прийти к выводу, что Трамп захочет вести жесткую сделку по украинскому вопросу, но в конечном итоге уступит, предоставив российской стороне пространство для маневра.

В конце мая Трамп в ходе пресс-конференции отказался обсуждать акроним TACO, придуманный журналистами для описания его торговой политики. Политик отметил, что это «самый неприятный» заданный ему вопрос.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин с Трампом снятие санкций.

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