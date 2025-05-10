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В команде Трампа нашли альтернативу захвату Гренландии

Reuters: Белый дом хочет втянуть Гренландию в сферу влияния США вместо захвата
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Jonathan Ernst/Reuters

В Белом доме обсуждают план по втягиванию Гренландии в сферу влияния США вместо аннексии острова. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам трех собеседников агентства, знакомых с обсуждениями, в Вашингтоне рассматривают вариант предложить Гренландии договор о свободной ассоциации с США. Ранее подобные соглашения были подписаны с малыми островными государствами Микронезии, Маршалловыми Островами и Палау.

Согласно заключенным соглашениям, Соединенные Штаты предоставляют небольшим странам множество услуг, в том числе по военной защите, в обмен на полную свободу действий на территориях этих государств. Также они обладают правом беспошлинной торговли с США.

В материале отмечается, что такой вариант является альтернативой намерениям Трампа сделать Гренландию частью США. В то же время источники Reuters сообщили, что это не единственный план по Гренландии, который обсуждается в Вашингтоне.

5 мая Дональд Трамп высказался об использовании военной силы для присоединения Гренландии к США. Глава государства не исключил такой вариант развития событий и подчеркнул, что датский остров нужен Вашингтону ради обеспечения «международной безопасности».

Ранее Трамп заявил, что не «троллил» людей насчет покупки Гренландии.

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