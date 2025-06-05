В Финляндии увеличат необходимый срок проживания в стране для оформления ПМЖ

МВД Финляндии: необходимый срок проживания для ПМЖ будет увеличен с 4 до 6 лет

Необходимая продолжительность постоянного проживания в Финляндии для получения постоянного вида на жительство в стране будет увеличена с четырех до шести лет. Об этом сообщило МВД скандинавской страны, передает РИА Новости.

Сейчас соответствующий законопроект уже внесен в парламент страны. В случае принятия, по оценкам МВД, он вступит в силу в январе 2026 года.

Для получения ПМЖ претендент должен будет продемонстрировать удовлетворительный уровень владения финским или шведским языком и быть официально трудоустроенным в Финляндии на протяжении не менее двух лет.

Возможность получения ПМЖ спустя четыре года пребывания в стране останется для лиц с минимальным годовым доходом в размере 40 тыс. евро, обладателей признанной в Финляндии степени магистра или кандидата наук, которые проработали в стране не менее двух лет, и лиц, которые владеют финским или шведским языком на высоком уровне и проработали в Финляндии не менее трех лет.

До этого в Финляндии заявили, что граница с Россией остается закрытой до дальнейшего уведомления.

Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы страны с ноября 2023-го, объясняя это неконтролируемым потоком беженцев из стран Ближнего Востока через российскую границу. В декабре 2023 года граница была закрыта на два месяца, после чего 15 апреля 2024 года Финляндия полностью и бессрочно закрыла все КПП на границе с Россией.

Ранее депутата российского происхождения исключили из фракции совета Лаппеенранты.