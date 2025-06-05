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В Госдуме объяснили, как Британский совет вредил интересам России

Депутат ГД Матвейчев: Британский совет вербовал агентов на территории РФ
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Неправительственная организация (НПО) «Британский совет» (British Council) (признана нежелательной в России ) «выращивала» агентов влияния, прикрываясь просветительскими мероприятиями. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил депутат Государственной думы Олег Матвейчев. По его словам, российских политиков и ученых в рамках программы возили в Англию, откуда они возвращались «кротами» британской разведки MI6.

Признание работы НПО нежелательной в России парламентарий счел закономерным.

«Такой статус накладывает ряд ограничений, среди которых — запрет открывать в России структурные подразделения, проводить финансовые операции, распространять информационные материалы через СМИ», — напомнил Матвейчев.

Он подчеркнул, что эти меры делают работу совета в России практически невозможной.

5 июня Генпрокуратура признала Британский совет нежелательным в России.

«Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы <…> реализуются различные проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФСБ заявила о разоблачении подрывной работы Оксфордского фонда в России.

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