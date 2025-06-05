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ФСБ заявила о разоблачении подрывной работы Оксфордского фонда в России

ФСБ разоблачила разведывательно-подрывную работу в РФ фонда Oxford Russia Fund
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В России разоблачена разведывательно-подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund (ORF). Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России, передает РИА Новости.

30 июня этого года Генеральная прокуратура России по результатам изучения поступивших материалов внесла ORF в список нежелательных организаций на территории страны.

«Одновременно разоблачена разведывательно-подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund, деятельность которого ранее уже была признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ФСБ РФ.

В ведомстве добавили, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих вузов России, сотрудничавших с британской НПО в ущерб безопасности РФ.

Отмечается, что представители вузов из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию представителей НПО осуществляли распространение среди студентов литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-ценностей.

Ранее ФСБ предостерегла россиян от контактов с запрещенным в России «Британским Советом» (огранизация признана нежелательной в России ).

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