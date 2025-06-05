СВР: Британия отобрала 100 групп ЛГБТ и феминисток для подрывной работы в Грузии

Великобритания отобрала свыше ста сообществ студентов, феминисток и представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) для подрывной работы в Грузии. С таким утверждением выступила Служба внешней разведки России, передает ТАСС.

Сообщается, что Великобритания увеличит финансирование этих организаций, чтобы добиться отстранения от власти правящей «Грузинской мечты».

По мнению представителей СВР, Запад «раздосадован» тем, что власти Грузии ставят во главу угла национальные интересы и стремятся «освободиться из-под навязчивой опеки либерал-глобалистских сил».

«Особенно раздражает западников то, что Тбилиси — еще недавно, при Михаиле Саакашвили «локомотив демократизации» в Закавказье — все больше сворачивает на «авторитарный путь», ставя во главу угла национальные интересы», — заявили в ведомстве.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти готовы предоставить доказательства того, как европейцы финансируют акции протеста в стране.

Ранее в Госдуме заявили о попытке Великобритании вербовать российскую молодежь через НПО.