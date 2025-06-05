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Грузия подозревает ЕС в финансировании экстремизма в республике

Кобахидзе: Грузия располагает фактами финансирования экстремизма со стороны ЕС
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Shakh Aivazov/AP

Европейцы финансируют и поощряют экстремизм в Грузии. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По его словам, грузинские власти готовы предоставить доказательства того, как европейцы финансируют акции протеста в стране.

«Когда мы разговариваем с европейцами, говорим: «У нас есть факты, противопоставьте им свои факты, не ложь и общие заявления, а факты. Когда мы вам говорим, что вы поощряете экстремизм, подкрепляем это фактами, видео, практикой вашего финансирования», — сказал премьер Грузии.

До этого Кобахидзе раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца за отсутствие дипломатического такта и этикета в связи с их недавним заявлением по случаю Дня независимости Грузии.

В письме, опубликованном посольством Франции в Тбилиси, Макрон, Туск и Мерц поздравили грузинский народ, но одновременно осудили действия властей в отношении СМИ, оппозиции и гражданского общества.

Ранее в Грузии заявили о шантаже со стороны США.

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