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В Госдуме заявили, что пора решать, «куда дальше идет Армения»

Депутат Затулин заявил, что Армения демонстративно не уплачивает взносы в ОДКБ
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Sergei Grits/AP

Армения не уплачивает взносы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) демонстративно. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он отметил, что Ереван хочет переориентироваться на Запад, но при этом продолжает пользоваться экономическими связями с Россией.

«Я думаю, что неуплата взносов — это не самый главный повод к тому, чтобы обсудить реальное участие Армении в ОДКБ. Понятно, что они не уплачивают взносы демонстративно, поскольку они вообще приостановили любое сотрудничество в рамках ОДКБ, но при этом продолжают оставаться в Евразийском союзе и, более того, пытаются доказать своему населению, той части его, которая этим взволнована, что это все возможно: можно выйти из военного сотрудничества, политического сотрудничества с Россией, переориентироваться на Запад, но при этом испытывать удовольствие от экономических связей и развития экономики на почве этих экономических связей с Россией и другими странами ОДКБ и Евразийского союза», — сказал он.

По словам Затулина, судьба и направление Армении решится на выборах в следующем году, и он надеется, что народ задаст вопросы правительству, которое «все предало».

«Конечно, назревает разговор о том, куда дальше идет Армения. Этот разговор явно носит глубокий характер, и иначе, кроме как в результате выборов в будущем году судьба Армении и ее внешнеполитической ориентации не решится. Я очень надеюсь, что наконец-то в Армении зададут вопросы правительству, которое все проиграло, все сдало, все предало и продолжает оставаться правительством», — считает он.

5 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Республика не оплатила взнос за 2024 год в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

До этого замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявлял, что в случае, если Армения не выплатит свои членские взносы в бюджет ОДКБ до конца 2025 года, страны-члены организации «могут рассмотреть различные сценарии».

Ранее служба внешней разведки Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году Ереван разморозит членство в ОДКБ.

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