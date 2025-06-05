Шеф Пентагона напомнил об основной идее НАТО

Страны-члены НАТО должны вносить свой вклад в совместные усилия по укреплению обороноспособности организации, а не опираться в этом вопросе исключительно на США. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время встречи с министрами обороны стран альянса в Брюсселе, трансляция велась на сайте организации.

Хегсет подчеркнул, что идея Североатлантического альянса остается ясной и заключается в сдерживании и мире через силу, но не в опоре на Соединенные Штаты. Эта идея не может и не будет сводиться к опоре на США, пояснил он.

При этом Хегсет указал, что Вашингтон готов помочь странам НАТО в борьбе с появляющимися угрозами, но при этом хочет, чтобы союзники также активизировали свои силы на этом направлении.

Еще до своей инаугурации в начале января президент США Дональд Трамп заявлял, что будет добиваться повышения военных расходов стран-участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Он отметил, что страны альянса не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.

Ранее сообщалось, что Швеция намерена увеличить военные расходы до 5% от ВВП.