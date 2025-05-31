Швеция планирует повысить общие военные расходы страны и довести их до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра обороны страны Пала Йонсона.

«У нас есть траектория, ведущая к 3,5% для чистых военных расходов, а затем 1,5% для военных расходов на оборону. Так что в целом 5%», — заявил он.

Издание уточнило, что сейчас только 23 из 32 входящих в Североатлантический альянс стран достигли текущей цели в 2% от ВВП.

28 мая посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО. По словам дипломата, Россия сделает необходимые выводы с учетом участия Стокгольма в альянсе. Беляев отметил линию на «оголтелую милитаризацию» Швеции, которая ставит под сомнение многолетние усилия предшественников действующего правительства.

Швеция вступила в НАТО 7 марта 2024 года.

В январе Reuters писало, что НАТО не согласится на предложение президента США Дональда Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% валового внутреннего продукта, однако, скорее всего, увеличит текущий целевой показатель. Эксперты считают, что уровень в 5% от ВВП практически недостижим для всех стран-участниц альянса как с экономической, так и с политической точки зрения. По мнению некоторых аналитиков, Трамп намеренно выдвинул нереалистичное предложение, чтобы в ходе длительных переговоров страны НАТО согласились на цифру, близкую к 3%.

Ранее посол заявил, что Швеция пытается превратить Россию в «опасного внешнего врага».