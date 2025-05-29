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В Совфеде рассказали об «оказавшейся в луже» Европе

Сенатор Карасин: Европа оказалась в луже и не знает как выбраться без потери лица
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) политически оказался «в луже» и не знает, как из нее вылезти, не потеряв лицо. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в беседе с ТАСС.

«У меня такое впечатление, что Европа с приходом в Белый дом Трампа поняла, что она оказалась в луже. Она оказалась в луже, потому что все было основано на поддержке прошлого президента Байдена, на таком единстве трансатлантическом, и вдруг, значит, это единство распалось», — сказал Карасин.

Сенатор указал, что сегодня Европа не понимает, как вылезти из ямы, куда она себя загнала. Все резкие заявления в отношении России выглядят грязно и не соответствуют облику, который выстраивают вокруг себя европейские лидеры, подчеркнул парламентарий.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Европейский союз всеми силами противостоит налаживанию отношений России и Соединенных Штатов.

Политик указал, что на сегодняшний день не ясно, как Вашингтон будет участвовать в санкционной политике против Москвы, поскольку президент Дональд Трамп колеблется. В связи с этим Евросоюз пытается перетянуть США на свою сторону, сказал Климов.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в желании избежать разговора «один на один» с Москвой.

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