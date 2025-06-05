Парламент Словакии принял резолюцию, предложенную партией SNS (Словацкая национальная партия), отвергающую санкции против РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Присутствовали 76 депутатов, 51 — «за», 1 — «против», — поделился председатель парламента Рихард Раши.

Он добавил, что еще 23 депутата воздержались. В тексте резолюции говорится, что парламент Словакии обязал членов правительства «не голосовать за принятие новых санкций и торговых ограничений в отношении России». Парламентарии настаивают на активном продвижении мер по стабилизации энергетического рынка и ликвидации волатильности цен.

Отмечается, что резолюция отвергает санкционную политику и торговые ограничения в отношении России и направлена на защиту экономических и энергетических интересов Словакии.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров говорил, что вторичные санкции со стороны США, призванные остановить импорт ресурсов из России, сведут на нет мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа и ударят по экономике самих Соединенных Штатов.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин с Трампом снятие санкций.