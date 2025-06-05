Хинштейн записал клип с собственным исполнением песни «Я люблю тебя, жизнь»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в конце отчета о проделанной за полгода работе в регионе включил местным депутатам запись своего пения, наложенного на видеоряд из поездок по области, и ушел со сцены. Соответствующие кадры опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

Хинштейн завершил презентацию песней «Я люблю тебя, жизнь» в собственном исполнении. Пение было наложено на видеоряд, на котором запечатлено посещение чиновником различных мест Курской области.

Врио губернатора никак не прокомментировал песню после окончания ролика. Когда видео закончилось, депутаты зааплодировали.

В мае сообщалось, что жители Вены включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой ко Дню Победы. На видео песня звучала среди людей с флагами СССР и портретами участников Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Курской области снимут сериал о событиях в приграничье.