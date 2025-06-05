Президент Румынии заявил о планах ввести ограничения в интернете

Действующий президент Румынии Никушор Дан заявил о намерении властей принимать меры против публикаций в интернете, которые власти считают недостоверными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я видел в последнее время абсолютно ложные сообщения, очевидным образом ложные, особенно в военной области, об Украине, о России», — заявил он.

По его словам, «в отношении очевидно ложных сообщений румынское государство должно действовать».

Он отметил, что власти Румынии опираются на опыт соседних стран в данном вопросе.

В марте сообщалось, что правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) отозвала предложенную поправку в закон, которая предусматривает ответственность за дезинформацию в интернете. Об этом в интервью ProTV рассказал автор инициативы, депутат Игорь Кирияк. Он подчеркнул, что отозвал поправку, учитывая общественную реакцию и публично высказанные опасения.

Ранее румынский политик показал нацистское приветствие.