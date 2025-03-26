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В Молдавии не стали вводить штрафы за ложную информацию в интернете

Власти Молдавии отказались вводить штрафы за ложную информацию в интернете
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Михай Карауш/РИА Новости

Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) отозвала предложенную поправку в закон, которая предусматривает ответственность за дезинформацию в интернете. Об этом в интервью ProTV рассказал автор инициативы, депутат Игорь Кирияк.

Он подчеркнул, что отозвал поправку, учитывая общественную реакцию и публично высказанные опасения.

В предложении предлагалось ввести штраф за умышленное распространение в интернете «ложной или вводящей в заблуждение информации». Для физлиц штраф составил бы $285, для юридических лиц — до $570. Закон, в случае его принятия, планировалось ввести перед выборами в парламент.

По мнению спикера парламента и лидера правящей партии Игоря Гросу, поправки свели бы к минимуму попытки дестабилизировать страну и повлиять на предстоящие выборы.

В феврале экс-президент республики Игорь Додон заявил, что выборы в парламент Молдавии, вероятно, пройдут в июле, а затем могут быть назначены президентские выборы

Ранее Илон Маск отменил финансирование СМИ в Молдавии.

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