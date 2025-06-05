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В бюджете Украины не хватило денег на армию

Железняк: минфин Украины пересмотрит госбюджет из-за нехватки денег на ВСУ
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РИА Новости

Минфин Украины признал нехватку средств для финансирования армии и намерен в скором времени пересмотреть государственный бюджет. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко, его слова привел в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«На вооруженные силы по состоянию на сейчас финансирования недостаточно из-за многих факторов, поэтому будет в ближайшее время пересмотр бюджета», — процитировал министра Железняк.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку финансирования и поставок вооружений со стороны союзников. По его словам, из-за этого Киеву приходится покупать все больше оружия за деньги. Речь, в частности, идет об артиллерийских снарядах и средствах противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский отметил, что на уровне Минобороны Украины постоянно ведутся разговоры с другими странами по поводу увеличения поставок вооружений. Он подчеркнул, что все чаще Украине предлагают «не бесплатные варианты» оружия.

Ранее в Раде сообщили, что Киеву необходимо увеличить расходы на ВСУ приблизительно на $4,8 млрд.

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