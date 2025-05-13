Депутат Рады Железняк: денег на ВСУ в бюджете Украины на 2025 год не хватает

Денег на Вооруженные силы Украины (ВСУ) в бюджете Украины на этот год не хватает, Киеву нужно будет увеличить расходы приблизительно на 200 млрд гривен ($4,8 млрд). Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Уже очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 млрд гривен. Поэтому относительно в ближайшее время правительство внесет проект изменений в бюджет», — написал он.

До этого украинское издание «Экономическая правда» сообщало, что на Украине в конце 2025 года могут закончиться средства на выплаты зарплат бойцам Вооруженных сил страны (ВСУ). По его данным, Минобороны Украины потратило деньги, выделенные на зарплаты солдатам, на закупку снарядов. Чтобы украинские военные не остались без выплат, Киеву придется увеличить оборонные расходы на 200 млрд гривен (около 417 млрд руб.). Чтобы обеспечить военные расходы, власти Украины рассчитывают перевыполнить планируемые доходы бюджета и оплатить часть оборонных закупок средствами союзников.

Ранее сбежавший из лагеря НАТО боец ВСУ пожаловался на зарплаты в армии.