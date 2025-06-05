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В Думе заявили, что Киев пытался взорвать Крымский мост, когда по нему ехали дети

Депутат Ивлев: взрыв у Крымского моста произошел во время проезда детей в «Артек»
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украина предприняла попытку взорвать Крымский мост в то время, когда по нему ехали дети в лагерь «Артек», это раскрывает фашистскую сущность властей Украины. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Крымский мост — это лакомая цель для них. Взрыв в тот момент, когда там идет транспорт с детьми в «Артек», это самый настоящий фашизм», — подчеркнул он.

По словам Ивлева, на любую попытку атаковать Крымский мост Украина получит ответ.

Таким ответом со стороны России, как отметил депутат, могут стать удары по центрам принятия решений на Украине или по инфраструктуре страны.

До этого депутат Госдумы от республики Крым Юрий Нестеренко заявил, что атака украинских спецслужб на Крымский мост носит ярко выраженный характер пиар-акции, направленной на срыв туристического сезона в регионе.

3 июня служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор Крымского моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк.

В Кремле подтвердили, что у сооружения произошел взрыв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рогов высказался о попытке Украины атаковать Крымский мост.

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Атаки на Крымский мост
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