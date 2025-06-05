Обладание ядерным оружием обязательно для Украины, у Киева есть основания обладать им. Об этом заявил командир третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передает украинское издание «Страна».

«Рано или поздно возникнет вопрос ядерного оружия — обязательный для нашей страны», — отметил он.

Билецкий считает, что у Украины есть «юридические, практические, физические и моральные» права обладать ядерным оружием.

До этого британский полковник Ричард Кемп заявлял, что Россия якобы может «применить на поле боя тактическое ядерное оружие» в ответ на атаку на российские аэродромы.

Как утверждал Кемп в своей статье, Америка неоднократно предупреждала, что не потерпит использования Россией тактического ядерного оружия. Однако президент США Дональд Трамп «колеблется в отношении приверженности своей страны защите Европы», поэтому Россия «вполне может решить, что это стоит риска».

Ранее Песков ответил на вопрос о реакции Путина на атаки Украины.