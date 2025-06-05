Киев своими действиями подрывает переговорный процесс по урегулированию конфликта. Об этом во время беседы с журналистом ТАСС заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В том числе речь идет об атаке на Крымский мост и операции «Паутина», в рамках которой Киев нанес удары по аэродромам в пяти российских регионах.

При этом, по словам политика, Франция выделила Украине помощь в размере €200 млн. Филиппо призвал власти республики отказаться от дальнейшего финансирования Киева, особенно на фоне планов сократить расходы на здравоохранение и иные государственные нужды.

«Все это (спонсирование Украины. — «Газета.Ru») происходит в тот момент, когда французам навязывают меры жесткой экономии на €40 млрд», — подчеркнул он.

3 июня Служба безопасности Украины заявила о проведении «уникальной операции», заключавшейся в минировании опор Крымского моста. Одно из взрывных устройств было активировано. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о взрыве у переправы и сообщил, что никаких повреждений на объекте зафиксировано не было. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали атаку Украины на Крымский мост.