Украинский лидер Владимир Зеленский испугался ответа России на атаки ВСУ на военные аэродромы. Об этом в соцсети X заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Теперь, когда ему сказали, что ответ действительно неизбежен и никто этому не будет препятствовать (потому что все ядерные державы заинтересованы в восстановлении ядерного сдерживания), он скулит и кусает руку, которая его кормит», — подчеркнул он.

По словам Кошковича, Зеленский понимает, что атака ВСУ на российские аэродромы повлечет за собой сокрушительный ответ.

До этого газета The New York Times со ссылкой на президента геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Яна Бреммера писала, что Россия может «бомбардировками» ответить на атаку Украины по военным аэродромам.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее в Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом.