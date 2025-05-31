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Стало известно о возможном смещении Кличко с поста мэра Киева

«Страна.ua»: гражданскую администрацию Киева могут заменить на военную
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РИА «Новости»

Мэра Киева Виталия Кличко осенью могут сместить, заменив гражданскую администрацию города на военную. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в городском совете.

«Если местных выборов этой осенью не будет, центральная власть, скорее всего, попытается распустить Киевсовет, заявив, что у него истекли полномочия», — заявил источник.

Сообщается, что после этого станет возможным установление военной администрации во главе с назначенным президентом чиновником. Кроме того, источник заявил о возможном давлении на депутатов совета для переформатирования его состава.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на Украине «воняет авторитаризмом» и что в стране происходит искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием военных действий.

В середине мая Кличко рассказывал, что украинские власти ведут тайную слежку за представителями киевской городской администрации. В связи с этим он задался вопросам, живут ли украинцы в полицейском государстве.

Ранее Кличко обвинил центральную власть в блокировании работы Киевского городского совета.

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