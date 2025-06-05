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Глава Минобороны США заявил, что никто не сделал для НАТО больше, чем Трамп

МО: никто в вопросе обязательств по бюджету не сделал больше для НАТО, чем Трамп
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Ken Cedeno/Reuters

Никто не сделал больше для НАТО, чем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет перед заседанием министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Никто не сделал больше в вопросе обязательств по бюджету стран альянса, чем Трамп, чтобы восстановить НАТО как альянс», — сказал он.

Министр отметил, что Трамп еще в свой первый президентский срок призывал наращивать военные расходы, а сейчас, по мнению Хегсета, глава Белого дома «делает еще больше в этих целях».

Он выразил надежду, что страны-члены НАТО до саммита альянса в Гааге, который пройдет 24-25 июня, смогут договориться о взятии на себя обязательства нарастить военные расходы до 5% ВВП.

До этого Хегсет заявил, что азиатские страны, поддерживающие партнерские отношения с США, должны увеличивать расходы на оборону, чтобы быть подготовленными в случае противостояния с Китаем.

Ранее Трамп заявил, что хочет провести переговоры с Си Цзиньпином.

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