Генпрокуратура РФ признала нежелательными три британские и одну французскую НПО

Генеральная прокуратура РФ внесла в список нежелательных на территории России НПО три британские и одну французскую неправительственные организации, среди которых «Фонд Ходорковского». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов 30 июня Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Великобритания, European Choice («Европейский выбор»), Франция, Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Великобритания и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), Великобритания»», — сообщили в ведомстве.

Ранее Минюст России внес в реестр нежелательных организаций три немецкие НПО: «Форум русскоязычных европейцев», «Центр либеральной современности», а также организацию «Немецко-русский обмен».