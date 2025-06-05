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ФСБ предостерегла россиян от контактов с запрещенным в России «Британским Советом»

ФСБ: «Британский Совет» может использовать граждан России «втемную»
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Не исключено, что неправительственная организация (НПО) «Британский Совет» (British Council) после того, как ее признали нежелательной в России, будет использовать российских граждан «втемную». Об этом заявили в Федеральной службе безопасности РФ, передает РИА Новости.

5 июня Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России организацию «Британский совет».

«Теперь, после присвоения статуса нежелательной организации, можно с уверенностью говорить, что обратный путь в нашу страну «Британскому Совету» заказан», — говорится в сообщении ФСБ РФ.

Вместе с тем в ведомстве не исключили, что НПО продолжит попытки использования россиян «втемную». На этом фоне ФСБ предостерегает граждан России от взаимодействия с этой организацией, так как оно влечет административную и уголовную ответственность.

Также в ФСБ заявили, что Великобритания является основным источником большинства мировых кризисов.

Ранее премьер Кир Стармер объявил, что Великобритания начинает готовиться к войне.

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