Не исключено, что неправительственная организация (НПО) «Британский Совет» (British Council) после того, как ее признали нежелательной в России, будет использовать российских граждан «втемную». Об этом заявили в Федеральной службе безопасности РФ, передает РИА Новости.

5 июня Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России организацию «Британский совет».

«Теперь, после присвоения статуса нежелательной организации, можно с уверенностью говорить, что обратный путь в нашу страну «Британскому Совету» заказан», — говорится в сообщении ФСБ РФ.

Вместе с тем в ведомстве не исключили, что НПО продолжит попытки использования россиян «втемную». На этом фоне ФСБ предостерегает граждан России от взаимодействия с этой организацией, так как оно влечет административную и уголовную ответственность.

Также в ФСБ заявили, что Великобритания является основным источником большинства мировых кризисов.

Ранее премьер Кир Стармер объявил, что Великобритания начинает готовиться к войне.