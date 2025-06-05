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В сенате США описали законопроект Трампа фразой «мы все умрем»

Сенатор от демократов Шумер описал законопроект Трампа фразой «мы все умрем»
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Ken Cedeno/Reuters

Законопроект президента США Дональда Трампа, предполагающий сокращение государственных расходов, равноценен фразе «мы все умрем». Об этом заявил американский сенатор-демократ Чак Шумер, пресс-конференцию транслировал телеканал C-SPAN.

«Чем больше вникаешь в законопроект, тем хуже он становится», — отметил законодатель (цитата по ТАСС).

Шумер обратил внимание на то, что меры Трампа предполагают налоговые льготы для богатых граждан за счет сокращения медицинского обслуживания для почти 16 млн жителей США.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X подверг жесткой критике «Единый, большой, красивый» законопроект президента США Дональда Трампа, предполагающий сокращение федеральных расходов.

Он назвал этот проект закона «отвратительной мерзостью».

Бизнесмен также пристыдил тех членов конгресса Соединенных Штатов, которые поддержали данный документ.

Ранее была названа причина, по которой Трамп теряет терпение в отношении Маска.

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