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Названа причина, по которой Трамп теряет терпение в отношении Маска

WSJ: Трамп теряет терпение в отношении Маска из-за критики проекта бюджета США
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за критики миллиардером Илона Маска его законопроекта о налогах и расходах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Трамп и его старшие советники были в замешательстве после критики Маска о законопроекте.

Издание подчеркивает, что из-за этого отношения между предпринимателем и президентом США становятся все более натянутыми.

Незадолго до этого Маск в социальной сети X подверг жесткой критике «Единый, большой, красивый» законопроект Трампа, предполагающий сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал этот проект закона «отвратительной мерзостью» и раскритиковал членов конгресса США, которые поддержали документ.

В конце мая стало известно, что Маск завершает работу в администрации Трампа и покидает пост главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). Решение было принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики.

Ранее сообщалось, что администрация президента США разочарована Илоном Маском.

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