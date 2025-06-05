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В Британии назвали необдуманной атаку Украины на российские аэродромы

Аналитик Меркурис: недавние удары ВСУ по аэродромам были необдуманными
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Reuters

Атака ВСУ на российские военные аэродромы 1 июня была необдуманной акцией Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Это была совершенно необдуманная атака, которая, видимо, была рассчитана на оказание давления на Москву перед переговорами», — подчеркнул он.

По словам британского военного аналитика, Киев за последние несколько дней сделал многое, чтобы спровоцировать Россию, однако результаты атак ВСУ на РФ оказались скромными.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Москве в ходе XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» призвал Великобританию и США таким образом отреагировать на недавние атаки Украины в отношении РФ, чтобы положить конец дальнейшей эскалации.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее премьер Украины заявил, что операция «Паутина» может повториться.

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