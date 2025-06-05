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Военный эксперт заявил, что поставка БПЛА Mavic идет на Украину через посредников

Военный эксперт Полетаев заявил, что БПЛА Mavic на Украину везут через Польшу
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Mavic

Китайские беспилотные летательные аппараты DJI Mavic по «серым» схемам поступают Вооруженным силам Украины (ВСУ) через третьи страны, в частности через Польшу. Об этом «Ленте.ру» сообщил сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Он отметил, что несмотря на официальное прекращение поставок из КНР, техника все еще нелегально поступает Украине. По словам Полетаева, в этих схемах принимают участие польские компании и частные предприниматели.

Полетаев обратил внимание, что сейчас дроны Mavic и Matrice массово используют обе стороны конфликта. Их основной задачей является разведка и наблюдение за передним краем обороны противника. По словам эксперта, эти беспилотные аппараты являются технологической основой одного из ключевых элементов современной войны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Китай перестал продавать Украине беспилотники Mavic, которые стали популярны на фронте, но продолжил поставки в Россию.

Ранее в США призвали пересмотреть траты на технику из-за российских дронов.

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