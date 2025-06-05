Министр обороны Великобритании поддержал атаки ВСУ на российские аэродромы

Глава МО Британии Хили: снимаю шляпу перед Украиной за атаки на аэродромы РФ

Глава минобороны Великобритании Джон Хили не стал осуждать атаки ВСУ на российские военные аэродромы, отметив, что «снимает шляпу» перед Киевом за проведенную «операцию». Об этом глава ведомства заявил пресс-конференции после заседания министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе, трансляция мероприятия велась на сайте НАТО.

«Снимаю шляпу перед Украиной за операцию «Паутина», которая напомнила нам о том, что Украина способна нанести серьезный ущерб российским Вооруженным силам», — сказал он.

По словам главы минобороны Великобритании, Лондон продолжит решительно поддерживать так называемую «коалицию желающих» и продвигать инициативы, связанные с санкциями против РФ.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Москве XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» призвал Великобританию и США таким образом отреагировать на недавние атаки Украины в отношении РФ, чтобы положить конец дальнейшей эскалации.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее премьер Украины заявил, что операция «Паутина» может повториться.