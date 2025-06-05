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Министр обороны Великобритании поддержал атаки ВСУ на российские аэродромы

Глава МО Британии Хили: снимаю шляпу перед Украиной за атаки на аэродромы РФ
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Thomas Krych/AP

Глава минобороны Великобритании Джон Хили не стал осуждать атаки ВСУ на российские военные аэродромы, отметив, что «снимает шляпу» перед Киевом за проведенную «операцию». Об этом глава ведомства заявил пресс-конференции после заседания министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе, трансляция мероприятия велась на сайте НАТО.

«Снимаю шляпу перед Украиной за операцию «Паутина», которая напомнила нам о том, что Украина способна нанести серьезный ущерб российским Вооруженным силам», — сказал он.

По словам главы минобороны Великобритании, Лондон продолжит решительно поддерживать так называемую «коалицию желающих» и продвигать инициативы, связанные с санкциями против РФ.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Москве XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» призвал Великобританию и США таким образом отреагировать на недавние атаки Украины в отношении РФ, чтобы положить конец дальнейшей эскалации.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее премьер Украины заявил, что операция «Паутина» может повториться.

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