Россию избрали в один из ключевых органов ООН

Россию избрали в Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) ООН, который является одним из ключевых органов всемирной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены ЭКОСОС отвечают за международное сотрудничество в экономической и социальной сферах. Всего в совете состоит 54 страны, которые избираются на три года. Для вхождения в состав органа государству нужно получить две трети голосов.

Россия была избрана от группы восточноевропейских стран. Вместе с ней кандидатами стали Хорватия, Белоруссия, Северная Македония и Украина. Однако всего в совете предусмотрено три места для стран данной группы. Таким образом, РФ займет место участника ЭКОСОС на период 2026–2028 годов.

Помимо этого, членами совета стали Туркменистан, КНР, Турция, Индия, Мозамбик, Финляндия, США и другие государства. Новые участники войдут в состав 1 января 2026 года. Однако срок полномочий Штатов истечет в 2027 году.

2 июня бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломат была единственным кандидатом на эту должность.

Ранее политолог назвал «особым цинизмом» избрание Бербок главой Генассамблеи ООН.