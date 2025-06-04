В Госдуме заявили, что «Орешник» сможет поразить центры принятия решений на Украине

Депутат Журавлев: офис на Банковой и Рада на Грушевского могут быть поражены одним «Орешником»

Один «Орешник» сможет поразить «те самые пресловутые центры принятия решений» на Украине, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«На мой взгляд, приоритетными давно уже должны стать те самые пресловутые центры принятия решений на Украине — президентский офис на Банковой, Верховная Рада на улице Грушевского. Интересно, что оба эти объекта поражены могут быть одним «Орешником», больше и запускать не придется», — сказал депутат.

Журавлев заявил, что ответ на удары будет подготовлен Владимиром Путиным. Он отметил, что президент «всегда на сто процентов» исполняет свои обещания.

«Важно, чтобы в США понимали, что Украина сделала это специально, чтобы сорвать переговоры. Для киевского режима окончание войны означает одно — политическую, а, возможно, и фактическую смерть. Мы просто можем этот процесс значительно ускорить», —сказал он.

В среду вечером состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент США заявил в соцсетях, что Путин решительно заявил о необходимости ответить на недавнюю атаку Украины на аэродромы.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры с Украиной продолжатся по «соответствующим линиям».

Ранее в Кремле заявили, что надеются возобновить диалог с Киевом после получения меморандумов.