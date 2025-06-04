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Названы причины разочарования Маска в Трампе

ABC: Маск был недоволен инициативами Трампа перед уходом из администрации
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Evelyn Hockstein/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск покинул администрацию президента США Дональда Трампа на фоне сообщений о растущих разногласиях с ним по ряду вопросов. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

По информации источников, американский бизнесмен выказывал недовольство сокращением налоговых субсидий на электрокары в рамках законопроекта о сокращении федеральных расходов. Кроме того, Маск был разочарован сделкой Трампа по созданию ИИ-альянса Stargate, в котором принимает участие конкурент Маска в сфере искусственного интеллекта, OpenAI.

ABC пишет, что предприниматель якобы «за закрытыми дверями критиковал эту инициативу», в том числе за то, что его компания xAI не была участником сделки.

Также свою роль в ухудшении отношений сыграл отзыв кандидатуры Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост руководителя NASA.

Незадолго до этого Маск в социальной сети X подверг жесткой критике «Единый, большой, красивый» законопроект Трампа, предполагающий сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал этот проект закона «отвратительной мерзостью» и раскритиковал членов Конгресса США, которые поддержали документ.

Ранее сообщалось, что администрация президента США разочарована Илоном Маском.

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