В Москве назвали причину отказа Зеленского от гуманитарных пауз

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от введения кратковременных гуманитарных пауз в зоне СВО, так как не хочет признавать истинный масштаб потерь ВСУ, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, Россия предлагала гуманитарные паузы, чтобы была возможность собрать тела убитых, но Зеленскому это «совершенно не нужно».

«Зеленскому невыгодно получать обратно своих солдат, потому что сейчас они все объявлены без вести пропавшими, а так придется признавать реальные потери ВСУ, платить компенсации и так далее. Проще всего сделать вид, что их просто нет», — сказал сенатор.

Джабаров считает, что украинский лидер называет сами переговоры бессмысленными, потому что не заинтересован в их дальнейшем развитии, а ответственность за срыв переговорного процесса повесит на Россию.

«Было заранее понятно, что Зеленский особо не заинтересован в переговорах с Россией и будет срывать их под любым предлогом. Сейчас он требует встречи лично с Путиным или совместную встречу с Трампом, но это же невозможно. То есть ему нужно продолжение конфликта, потому что он понимает, если начнется обсуждение конкретных меморандумов, то придется уступить очень многое. У него были прекрасные возможности завершить конфликт еще в самом начале, когда были первые переговоры в Стамбуле, и еще тогда российская сторона говорила, что следующие наши условия будут жестче. Так оно и получилось», — заключил сенатор.

В среду президент Украины заявил, что считает бессмысленным продолжение встреч делегаций Москвы и Киева в Стамбуле на текущем уровне, которые якобы не приводят к принятию необходимых решений. По его словам, Россия якобы не готова к прекращению огня.

«Мы предлагаем — и думаю, что нас партнеры могут поддержать, — мы предлагаем русским прекращение огня до встречи лидеров. Мое личное мнение таково: сначала мы готовы к встрече сразу <...> встреча — по выбору русских: Стамбул, Ватикан, Швейцария — все это есть. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день», — сказал Зеленский.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что РФ готова вернуться к теме гуманитарных пауз в зоне СВО.