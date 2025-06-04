В Петербурге могут запретить уличную торговлю ближе, чем в 100 метрах от метро

В Петербурге запретят уличную торговлю ближе, чем в 100 метрах от метро

Власти Санкт-Петербурга решили запретить уличную торговлю ближе чем в 100 метрах от входа/выхода в вестибюли станций метро. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на документ, опубликованный правительством Северной столицы.

Постановление также предусматривает запрет на осуществление торговли вразнос на расстоянии ближе 50 метров от образовательных, медицинских, культурных учреждений, спортивных комплексов, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, включая подземные.

Ограничения распространяются и на территории, прилегающие к автомобильным дорогам регионального значения, зеленым зонам общего пользования.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля. Сейчас нормативный акт проходит антикоррупционную экспертизу.

В конце мая Заксобрание Петербурга приняло закон, ограничивающий деятельность заведений общепита — так называемых «наливаек», расположенных в многоквартирных домах.

Согласно новым требованиям, у таких заведений теперь должны быть отдельный вход, собственный туалет, а также оборудованное помещение для приготовления еды. Площадь такого кафе должна составлять не менее 50 кв. м. Кроме того, в штате предприятия должно быть не менее пяти сотрудников.

Ранее в Петербурге запретили склонять женщин к абортам.