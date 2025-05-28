В Санкт-Петербурге ограничили работу «наливаек» в жилых домах

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, который ограничит деятельность заведений общепита, «наливаек», расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь у таких заведений должны быть отдельный вход, собственный туалет, оборудованное помещение для приготовления еды. При этом площадь помещения должна быть не менее 50 кв. м. Кроме того, владелец заведения обязан нанять не менее пяти штатных сотрудников.

Депутат собрания Денис Четырбок пояснил, что заведения, не соответствующие новым нормам и не получившие статус ресторана, смогут продавать алкоголь только с 11:00 до 22:00 по московскому времени. Закон призван защитить права россиян и пресечь попытки обходить городские правила торговли спиртным.

В апреле депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов сообщил, что планирует выступить с инициативой о введении в России самозапрета на покупку алкогольной продукции по аналогии с самозапретом на банковские кредиты.

Также он предложил альтернативу покупке алкогольной продукции. По его словам, можно потратить деньги на посещение фитнес-зала или спортивной площадки — это принесет двойную пользу.

Ранее в Госдуме предложили ввести самозапрет на покупку спиртного.