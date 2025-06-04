Делегация России назвала Украине условие для встречи Путина и Зеленского

Российская делегация на переговорах в Стамбуле передала Киеву позицию президента РФ Владимира Путина по поводу встречи на уровне глав государств. Об этом на встрече Путина с кабмином заявил глава делегации России Владимир Мединский, слова которого передает РИА Новости.

По словам Мединского, такая встреча целесообразна лишь при условии тщательной подготовки повестки и проработки всех ключевых вопросов, поскольку задача руководителей заключается в утверждении итоговых решений, а не в детальном обсуждении деталей соглашений.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Встреча прошла во дворце Чираган и длилась чуть больше часа. Во время нее стороны обменялись своими версиями меморандума об условиях прекращения огня, а также достигли ряда договоренностей. В частности, РФ и Украина обязались провести обмен тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Ранее Зеленский счел бессмысленными переговоры с Россией на текущем уровне.