В Госдуме напомнили о «Цирконах» после претензий генсека НАТО на Черное море

Россия может использовать против стран НАТО в Черном море гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал» для обеспечения безопасности. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова генсека Рютте о том, что НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря в качестве регионов ответственности альянса.

«Надежды юноши питают. Как бы страны НАТО в Черном море не объелись «Цирконов», «Искандеров» и «Кинжалов». Плюс еще там наша авиация работает, она может прилететь откуда угодно. Не только морская авиация, но и стратегическая», — сказал Колесник.

Парламентарий также отметил напряженную ситуацию в Балтийском море на фоне учений стран НАТО. В связи с этим он заявил о необходимости усиления флота России, включая оснащение кораблей гиперзвуковыми комплексами.

До этого генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря в качестве регионов ответственности альянса. Также Рютте заявил, что реакция НАТО будет «разрушительной» в случае нападения со стороны России.

Ранее в Совфеде ответили на претензии НАТО на Балтику и Черное море.