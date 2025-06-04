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В Совфеде ответили на претензии НАТО на Балтику и Черное море

Сенатор Джабаров заметил попытки НАТО разжечь конфликт в Черном море и на Балтике
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров допустил эскалацию между Россией и НАТО в Черном и Балтийском морях, если военный блок продолжит намеченный курс. Его слова приводит «Лента.ру».

«Если бы в НАТО вели себя нормально, как это было в последние 20-25 лет, все было бы спокойно. Они же спровоцировали вот эту угрозу, а теперь возмущаются, говорят о зоне ответственности», — заявил Джабаров.

Парламентарий посоветовал Североатлантическому альянсу «успокоиться» и заняться своими внутренними проблемами. Вместо этого они пытаются разжечь конфликт как можно ярче, указал сенатор.

До этого генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря в качестве регионов ответственности альянса. Также Рютте заявил, что реакция НАТО будет «разрушительной» в случае нападения со стороны России.

Ранее в США заявили об «опасной фазе» конфликта на Украине.

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