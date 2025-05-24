«Я не рассматриваю сделку с Европой». Трамп не собирается менять решение о пошлинах для ЕС

Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность заключения торгового соглашения с Европейским союзом и не намерен пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50%. По словам президента США, европейские страны «необоснованно пользовались» Соединенными Штатами, и теперь Вашингтон намерен защищать свои экономические интересы.

Президент США Дональд Трамп не собирается пересматривать решение о введении 50-процентных пошлин на импорт из Европейского союза, которые вступят в силу 1 июня. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны ЕС.

«Я не рассматриваю сделку. Они не обращались с нашей страной должным образом. Они объединились, чтобы воспользоваться нами», — заявил Трамп.

Он утверждает, что Евросоюз в течение длительного времени «неправильно обходился» с Соединенными Штатами в сфере торговли. Трамп подчеркнул, что введение пошлин направлено на защиту интересов американской экономики и должно стимулировать перенос производств в США.

На вопрос, что могут сделать европейские страны, чтобы глава Белого дома поменял решение, он ответил: «Не знаю».

«Если кто-то придет и изъявит желание построить здесь завод, мы можем обсудить некоторую отсрочку на период, пока они будут его возводить. Я думаю, это было бы уместно», — добавил Трамп.

23 мая Трамп рекомендовал ввести 50-процентные пошлины на импорт товаров из Европейского союза с 1 июня. По его словам, «переговоры с ними ни к чему не приводят».

Что за пошлины

С 12 марта Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт в США стали и алюминия из Евросоюза на сумму $28 млрд. Параллельно США начали вводить пошлины и в отношении других стран — в том числе Китая, Индии, Канады, Мексики — как часть широкой кампании по пересмотру условий внешней торговли.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Для ЕС была установлена ставка 20%.

Брюссель готовил ответные меры в виде 25-процентных пошлин на ряд американских товаров, таких как орехи, колбасы, зубная нить и изделия из драгоценных камней.

Однако после заявления Трампа 9 апреля о 90-дневной паузе в ответных пошлинах стороны временно отложили введение санкций и вернулись к переговорам.

Безрезультатные переговоры

17 мая газета Financial Times сообщила, что стороны впервые обменялись документами в рамках официальных консультаций. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявлял, что ЕС заинтересован в сокращении торгового дефицита с США за счёт закупок американского газа, сельхозпродукции и вооружений.

Однако Евросоюз отказался выполнять ключевые условия Вашингтона, включая отмену НДС, смягчение налогового регулирования цифровых компаний и устранение других барьеров. Предложение Брюсселя о политике «нулевых тарифов» Трамп отверг как недостаточное.

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Таким образом, несмотря на попытки возобновить диалог, США сохраняют курс на усиление тарифного давления на партнеров. Евросоюз, в свою очередь, заявляет о готовности к переговорам, но исключает возможность уступок в ответ на давление. Администрация Трампа указывает на более чем $250 млрд торгового дефицита и считает введение пошлин оправданным шагом.