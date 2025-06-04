В Нидерландах анонсировали выделение нового пакета помощи Украине

Минобороны Нидерландов заявило о выделении пакета помощи Украине в €400 млн

Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи на сумму €400 млн. Об этом журналистам сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс, пишет РИА Новости.

Чиновник пообщался с представителями СМИ перед заседанием глав военных ведомств стран — членов НАТО в Брюсселе.

«Я объявляю о новом пакете помощи [Украине] в размере €400 млн для укрепления морской безопасности», — сказал Брекелманс.

По словам министра, Амстердам предоставит Киеву более 100 различных судов. Речь идет о судах-перехватчиках, транспортных и патрульных катерах.

Также глава военного ведомства отметил, что Нидерланды в рамках нового пакета помощи передадут Украине свыше 50 морских беспилотников. Более того, Киев получит запасные части и датчики.

26 мая Нидерланды отправили на Украину последнюю партию обещанных истребителей F-16. Всего в нее вошли 24 воздушных судна.

Комментируя ситуацию, в посольстве Москвы в Гааге заявили, что отправка F-16 на Украину — это один из шагов Нидерландов в сторону эскалации конфликта.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов посетил Украину.