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Нидерланды направили Украине последнюю партию F-16

Нидерланды отправили последнюю партию истребителей F-16 на Украину
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Нидерланды направили Украине последнюю партию обещанных истребителей F-16. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны королевства.

«Сегодня самолеты вылетели с авиабазы ​​Волкель в Бельгию, где их готовят к доставке. Всего Нидерланды передали Украине 24 истребителя», — говорится в сообщении.

Об отправке последней партии истребителей 25 мая сообщал министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. По его словам, королевство продолжает поставки вооружения прежними темпами.

26 мая в посольстве России в Гааге сообщили, что поставки истребителей F-16 Украине — это один из шагов Нидерландов в сторону эскалации конфликта. Эти самолеты и аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться Вооруженными силами (ВС) РФ как законные цели, отметили в дипмиссии.

Ранее журналист из Нидерландов заявил о превращении Украины в колонию.

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