Посольство РФ: поставки F-16 Киеву — один из шагов Гааги к эскалации конфликта

Поставки истребителей F-16 Украине — это один из шагов Нидерландов в сторону эскалации конфликта. Эти самолеты и аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться Вооруженными силами (ВС) РФ как законные цели, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге.

«С начала специальной военной операции на Украине Нидерланды настойчиво двигались в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки, и поставки F-16 киевскому режиму — лишь один из шагов королевства на этом направлении», — высказались в дипмиссии РФ.

При этом в посольстве подчеркнули, что «накачивание Украины» западным оружием не смогло помешать возобновлению прямых переговоров в Стамбуле. В дипмиссии подчеркнули, что работа над поиском выхода из кризисной ситуации будет продолжена.

До этого глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что 26 мая его страна поставит на Украину последние истребители F-16 из обещанной партии. Министр отметил, что после завершения поставок в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) появится 24 истребителя.

В апреле Брекелманс также сообщал, что Нидерланды выделят Украины €150 млн на системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее журналист из Нидерландов заявил о превращении Украины в колонию.