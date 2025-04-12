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На Украину прилетел министр иностранных дел Нидерландов

Мэр Львова Садовой: глава МИД Нидерландов Вельдкамп прибыл на Украину
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Telegram-канал «Андрій Садовий»

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп прибыл на Украину с рабочим визитом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинского города Львова Андрей Садовой.

Он рассказал, что в течение дня иностранный дипломат примет участие в ряде мероприятий во Львове. К текущему моменту Садовой и Вельдкамп успели посетить мемориал в честь военнослужащих, не вернувшихся с фронта.

«В программе — участие в конференции, рабочие встречи и диалог об интеграции Украины в Европейский союз», — добавил чиновник.

Также, по его словам, члены делегации Нидерландов обсудят с украинскими чиновниками дальнейшее сотрудничество между двумя государствами и отдельными городами.

11 апреля министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс на своей странице в социальной сети X сообщил, что власти королевства намерены выделить €150 млн на помощь Украине. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский попросил западных партнеров оказать его стране поддержку в процессе усиления системы противовоздушной обороны. В связи с этим Амстердам решил закупить для Киева партию зенитно-ракетных комплексов I-Hawk.

Ранее в Нидерландах пообещали выделить Украине сотни миллионов евро на производство дронов.

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