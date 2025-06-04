В НАТО не дают четких ответов об участии Зеленского в саммите альянса из-за Трампа

Организаторы саммита НАТО в Гааге не говорят о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Пленарное заседание, скорее всего, посетят только союзники. Отсутствие ясности по поводу присутствия Зеленского является средством, призванным не допустить раздражительного состояния Трампа», — говорится в сообщении.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня.

Запад должен показать России, что она не может влиять на Североатлантический альянс в целом и отдельных членов НАТО в частности, сказал Зеленский. По его утверждению, Россия «решила пойти против Европы», в связи с чем у Москвы нет места в принятии решений о будущем Запада. Это необходимо продемонстрировать на предстоящем саммите НАТО, считает украинский лидер.

До этого агентство Ansa писало, что Соединенные Штаты выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО. Почти все союзники выразили Вашингтону недоумение относительно этого решения, добавило издание.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.