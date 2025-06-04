В Словакии сочли невозможным проведение референдума об отмене санкций

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности проведения референдума, касающегося отмены санкций в отношении РФ. Глава государства прокомментировал соответствующую инициативу в ходе обращения к гражданам, пишет РИА Новости.

В начале мая активисты в республике передали в канцелярию президента петицию с предложением провести референдум об отмене антироссийских санкций. Как пишет агентство со ссылкой на лидера «Словацкого движения возрождения» Роберта Швеца, документ подписал 395 401 человек. При этом для рассмотрения инициативы надо было собрать минимум 350 тыс. подписей.

«Референдум с предложенным вопросом объявить невозможно», — сказал Пеллегрини.

По его словам, переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. В частности, ее текст был изложен неясно, поэтому его нельзя интерпретировать однозначно.

17 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о готовности «спокойно» поддержать референдум об отмене санкций против РФ, если его объявят. В то же время глава правительства республики подчеркнул, что может говорить только за себя.

Ранее в Государственной думе РФ объяснили, почему Венгрия и Словакия не могли не поддержать антироссийские санкции Европейского союза.