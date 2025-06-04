SC: из-за отказа Киева от условий меморандума СВО может продлиться до 2026 года

Конфликт на Украине может продлиться как минимум до 2026 года, если Киев не примет условия меморандума РФ. Таким мнением поделился бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар в статье для Strategic Culture (SC).

Он отметил, что «пропитанные террором» киевские власти, а также неонацистские группировки и сторонники войны на Западе вряд ли примут условия РФ.

«Так что СВО будет продолжаться. Возможно, вплоть до 2026 года», — говорится в публикации.

Аналитик считает, что нынешний переговорный процесс стал последним шансом для Украины спасти оставшуюся часть суверенитета.

До этого стали известны основные положения из российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Документ разделен на три части и содержит в себе ряд условий для прекращения огня и достижения мира.

В частности, Москва требует признать новые регионы РФ, а также вывести украинские войска с российских территорий. Кроме того, согласно тексту меморандума, Киев должен отказаться от вступления в военные союзы и коалиции и размещения на своей территории иностранных войск, а также ядерного оружия.

Кроме того, документ предусматривает снятие всех санкционных мер с России и отказ от введения рестрикций в дальнейшем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского выступили за новые санкции против РФ после переговоров в Стамбуле.